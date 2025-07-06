Над Тверской областью сбили четыре БПЛА

По словам губернатора региона Игоря Рудени, никто не пострадал

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что силы ПВО в регионе сбили четыре беспилотника. Его слова приводит пресс-служба главы региона.

"Игорь Руденя сообщил: в Бологовском округе Тверской области силами ПВО Министерства обороны РФ сбит БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Позднее губернатор сообщил о еще трех сбитых БПЛА.

"Губернатор Игорь Руденя: в Бологовском округе Тверской области сбиты три БПЛА. Без пострадавших и разрушений", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.