Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели двух участников трейла в Хибинах

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что забег организовала частная компания

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели двоих участников трейла в Хибинах Мурманской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Мурманской области Ефремову А. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Информация о двух погибших в ходе пробега "Спортфест Хибины - 2025" поступила в ГУ МЧС в 04:55. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Погибли жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и москвич 1978 года рождения. Еще один человек госпитализирован с сильным обморожением.

Как сообщал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, забег был организован частной компанией. По данным синоптиков, 5-7 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона, ожидается дождь, местами сильный порывистый ветер и не более 5-10 градусов тепла.