Над Смоленской областью уничтожили еще три беспилотника ВСУ

Работают оперативные службы, сообщил губернатор егиона Василий Анохин

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над территорией Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Анохин.

"Противник вновь пытается наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов. На территории Смоленской области отражена атака еще трех дронов, работают оперативные службы", - написал он.

Ранее губернатор сообщал о трех украинских дронах, уничтоженных над Смоленской областью. В Минобороны России сообщили о двух дронах ВСУ, уничтоженных над территорией региона.