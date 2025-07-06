В Орловской области нет пострадавших и разрушений после уничтожения семи БПЛА

Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов

ОРЕЛ, 6 июля. /ТАСС/. Пострадавших и разрушений после уничтожения семи украинских беспилотных летательных аппаратов в Орловской области нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Клычков.

"В течение дня на территории Орловской области уничтожено еще 7 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - сообщил он.

В ночь на 6 июля над территорией области было уничтожено 18 беспилотников. Пострадавших и разрушений инфраструктуры также не было.