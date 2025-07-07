Военного судью Тришкина просят привлечь к ответственности из-за конфликта на дороге

Альберт Тришкин принес пострадавшему глубочайшие извинения, предложив в качестве компенсации вреда 600 тыс. рублей, сообщили в суде

МОСКВА, 7 июля./ТАСС/. Дорожный конфликт стал причиной просьбы председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина разрешить привлечь к уголовной ответственности судью 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Поводом для обращения Бастрыкина в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) РФ стал инцидент на дороге, после которого судья Тришкин принес пострадавшему глубочайшие извинения, предложив в качестве компенсации вреда 600 тысяч рублей, - рассказали в суде. - Пострадавший изначально согласился принять компенсацию от судьи, но после обращения к адвокату, который поднял сумму компенсации в десять раз, передумал".

По словам представителя суда, новая сумма ущерба, которую потерпевший потребовал выплатить, чтобы урегулировать конфликт, оказалась для судьи неподъемной. "Вместе с тем судья Тришкин готов еще раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред потерпевшему", - резюмировала представитель суда.

Как сообщалось ранее, в повестке дня ВККС на 16 июля запланировано рассмотрение обращения Бастрыкина о привлечении Тришкина к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного п. "д", "е", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящий момент Тришкин рассматривает уголовное дело координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова. До работы во 2-м Западном окружном военном суде он был заместителем председателя Мещанского районного суда Москвы.