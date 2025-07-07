Тело экс-министра транспорта Старовойта увезли с места обнаружения

На месте продолжают работу следователи и криминалисты

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Тело бывшего министра транспорта Романа Старовойта увезли с места обнаружения в Одинцове, передает корреспондент ТАСС.

В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза. На месте продолжают работу следователи и криминалисты.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что Старовойт был обнаружен мертвым в Одинцовском городском округе. Основная версия следствия - самоубийство.

Старовойт утром 7 июля был отправлен в отставку президентским указом. Причина решения главы государства в документе указана не была. Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. До этого с 2019 года возглавлял Курскую область.