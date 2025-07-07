После трейла "Хибины" за медпомощью обращались пять человек

В Минздраве Мурманской области сообщили, что несколько человек с ушибами легкой степени тяжести, один в состоянии стресса и еще один с переохлаждением

МУРМАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Пять участников трейл-забега "Хибины" в Мурманской области, где погибли двое спортсменов из-за переохлаждения, обращались за медицинской помощью с различными травмами. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"На данный момент в медицинские организации, подведомственные региональному Минздраву, обратилось пять участников забега в Хибинах. Несколько человек с ушибами легкой степени, один человек в состоянии стресса, один с переохлаждением", - сказал собеседник агентства.

В Минздраве добавили, что все обратившиеся получили необходимую медицинскую помощь и были отпущены домой.