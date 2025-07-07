Под Красноярском в ДТП с тремя машинами пострадали шесть человек

Пятеро из них доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего обследования

КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на трассе под Красноярском, пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительной информации, вечером 7 июля на 118-м км федеральной трассы Р-257 "Енисей" 47-летний водитель, управляя автомобилем "Mazda", выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Toyota Opa". После этого произошло столкновение "Toyota Opa" с автомобилем "Toyota Fielder", который двигался в попутном направлении.

"В результате ДТП пострадали шесть человек, пятеро из них доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего обследования", - сообщили в краевом главке МВД.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение транспорта.