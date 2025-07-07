Защита осужденного на 17 лет экс-замглавы Генштаба МО РФ обжалует его приговор

Также по делу проходят еще три человека, признавших вину и заключивших досудебное соглашение

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сторона защиты бывшего замглавы Генштаба МО РФ Халила Арсланова не согласна с решением осудить его на 17 лет и подаст жалобу на его приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Антон Антонов.

"С состоявшимся же приговором суда, безусловно, согласиться нельзя, и он будет обжалован. Защитой Арсланова Х. А. суду представлен существенный объем доказательств, достоверно и объективно подтверждающих невиновность Арсланова. Могу сказать одно: Арсланов Х. А. невиновен. И лишь вопрос времени, когда его невиновность будет подтверждена судом", - заявил адвокат.

Ранее 235-й Гарнизонный военный суд приговорил Арсланова к 17 годам лишения свободы по делу о взятке и мошенничестве.

Кроме Арсланова, по делу проходят бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Их суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание на срок 7 и 6 лет лишения свободы соответственно.

Также по делу проходят еще три человека, признавших вину и заключивших досудебное соглашение, в том числе бывший подчиненный Арсланова генерал-майор Александр Оглоблин. В отношении них дело выделено в отдельное производство. Оглоблин уже осужден на 4,5 года колонии, в настоящее время находится под стражей по другому уголовному делу.

По версии следствия, обвиняемые "вместе с другими неустановленными лицами" заключили госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости. В результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 млрд рублей. Также Арсланов обвиняется в вымогательстве 12 млн рублей взятки у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Вину он не признает ни по одному из эпизодов этих преступлений. Также Арсланов обвиняется в махинациях при поставках в Вооруженные силы России радиостанций Р-187-П1 "Азарт". Расследование этого дела еще продолжается.