Следователи устанавливают обстоятельства взрыва гранаты в баре в Рязани

Из-за ЧП погиб человек, еще четверых госпитализировали

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Рязанские следователи устанавливают обстоятельства взрыва гранаты в здании лаунж-бара на улице Соборной в Рязани, в результате которого человек погиб и четверо госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"На месте происшествия, произошедшего 7 июля 2025 года на улице Соборной города Рязани, работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Рязанской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении.

Также проверку проводят сотрудники прокуратуры Рязанской области. "На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов находится заместитель прокурора области Екатерина Банникова, прокурор Советского района Рязани Ольга Ткачева", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.