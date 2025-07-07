Двух фигурантов дела о хищении 11 млн рублей у "Тулаупрадора" отправили под домашний арест

Средства были перечислены за фактически не выполненные в полном объеме работы

ТУЛА, 7 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Тулы отправил под домашний арест двух руководителей одной из организаций, обвиняемых в хищении у "Тулаупрадора" 11 млн рублей, полученных за невыполненную в полном объеме реконструкцию путепровода. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области.

"В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца", - сказано в сообщении.

Отмечено, что фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Ранее пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при выполнении контракта на реконструкцию путепровода в Арсеньевском районе Тульской области.

По версии следствия, в декабре 2022 г. между госучреждением "Тулаупрадор" и организацией был заключен договор субподряда на выполнение указанных работ. Обвиняемые, являясь в этот период фактическими руководителями этой организации, совершили хищение путем обмана 11 млн рублей, которые были перечислены за фактически не выполненные в полном объеме работы.