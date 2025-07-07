NYT: в Техасе число погибших из-за наводнения достигло 104

В их числе минимум 28 детей

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Не менее 104 человек погибли в результате наводнения в штате Техас, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее информации, среди погибших как минимум 28 детей. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах посетить пострадавший от наводнения штат 11 июля. 6 июля он ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Керр штата Техас. Трамп отметил, что федеральные власти оказывают содействие местным службам в ликвидации последствий наводнения. 5 июля в Техас прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.