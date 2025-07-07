Участник трейла в Хибинах, где погибли двое, рассказал о спасении замерзшей девушки

Участник трейла Антон Пермяков из Тюмени отметил, что организаторы повели себя профессионально, оперативно прислав помощь и транспорт, чтобы эвакуировать пострадавшую участницу

МУРМАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Участницу, которая получила переохлаждение, но выжила в ходе трейла "Хибины", где накануне погибли двое спортсменов, помогли доставить до палатки медицинской помощи участники забега и оперативно добравшиеся до нее организаторы. Об этом рассказал ТАСС один из спасателей девушки, участник трейла Антон Пермяков из Тюмени.

"Я бежал дистанцию 68 км, и когда мы уже спускались с перевалов, где было действительно холодно, девушка очень неуверенно шла, оступалась. Она сказала, что ей нужна помощь, так как она очень замерзла, и попросила не оставлять ее. Мы фактически повели ее под руки, сначала просто придерживали, а потом она уже начала уходить в себя от холода и оседать. Мы ее пытались тормошить, чтобы она не засыпала. Был момент, когда она просто отключилась и села, но мы ее каждый раз включали обратно и снова вели", - рассказал Пермяков.

Он добавил, что участников, которые их обгоняли, они попросили передать на ближайший пункт питания, чтобы прислали помощь. Один из организаторов прибежал с теплой курткой, девушку утеплили и продолжили вести под руки. "Потом, когда мы поняли, что она может не дойти сама, организатор убежал и вернулся на квадроцикле. И с ближайшей точки, куда он смог подъехать, ее увезли к медикам. В этот момент она уже была практически без сознания", - отметил Пермяков.

Он подчеркнул, что организаторы повели себя профессионально, оперативно прислав помощь и транспорт, чтобы эвакуировать пострадавшую участницу.

Как сообщали ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ, пострадавшей оказали помощь амбулаторно и отпустили домой.

Информация о двух погибших (жительнице Санкт-Петербурга 1963 года рождения и москвиче 1978 года рождения) в ходе трейл-забега "Спортфест Хибины - 2025" поступила в ГУ МЧС в ночь на 6 июля. Спасатели накануне предупреждали организаторов о плохих погодных условиях: снеге и сильном ветре. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Задержан организатор забега. Предварительная причина смерти - переохлаждение.