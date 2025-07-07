В ЕАО приверженца радикального национализма осудят за призывы к экстремизму

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по ЕАО, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Следователи УФСБ России по Еврейской автономной области (ЕАО) возбудили уголовное дело по факту призывов к экстремистской деятельности, которые разместил в мессенджере местный житель - приверженец радикального национализма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ЕАО.

"УФСБ России по Еврейской автономной области пресечена противоправная деятельность жителя города Биробиджана, который, являясь приверженцем радикального национализма, по мотивам ненависти и вражды разместил в чате популярного мессенджера призывы к совершению экстремистской деятельности. На основании результатов оперативно-разыскной деятельности следственным отделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.