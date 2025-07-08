8 июля, 03:11

Участники трейла в Хибинах, где погибли двое, были проинформированы о плохой погоде

Как сообщил участник забега Антон Пермяков из Тюмени, по погоде как минимум за неделю было понятно, что она будет плохая

МУРМАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Участники трейла "Хибины", где накануне погибли двое спортсменов, были хорошо проинформированы о прогнозе погоды и экстремальных условиях для соревнований, в том числе и от организаторов. Об этом рассказал ТАСС участник забега Антон Пермяков из Тюмени, который спас одну из замерзавших на трассе девушек.

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Ранее в МЧС сообщали, что региональный главк информировал население о плохой погоде: сильном ветре и снеге в горах, а также рекомендовал воздержаться от походов.

"По погоде как минимум за неделю было понятно, что она будет плохая. В прогнозе было ровно то, что мы получили: много дождя и резкое похолодание на высоте. Участники в чате мероприятия это все обсуждали, делились прогнозами. В данном случае я считаю, что информации было очень много, в том числе и от организаторов, которые и на брифинге перед забегом предупреждали о плохой погоде, что наверху будет минус и сильный ветер. Собственно, это было ожидаемо", - рассказал Пермяков.

Он добавил, что привычных всем смс-сообщений с информацией о неблагоприятных погодных условиях, которые рассылаются системой РСЧС всем, кто находится в потенциально опасной зоне, не было. "Официальных смс от МЧС с предупреждениями о каких-то штормовых условиях не было", - сказал Пермяков.

Информация о двух погибших (жительнице Санкт-Петербурга 1963 года рождения и москвиче 1978 года рождения) в ходе трейл-забега "Спортфест Хибины - 2025" поступила в ГУ МЧС в ночь на 6 июля. Одну спортсменку с переохлаждением удалось спасти, всего к медикам обратились пять участников забега с различными травмами. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Задержан организатор забега. Предварительная причина смерти - переохлаждение. 

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