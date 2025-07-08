На Камчатке задержали жителя края по подозрению в сотрудничестве с СБУ

Как сообщили в УФСБ по Камчатскому краю, выполняя задание куратора, он собрал и отправил иностранной спецслужбе информацию о расположении объектов энергетики и средств противовоздушной обороны ВС РФ в Краснодарском крае

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю задержан житель региона, подозреваемый в установлении конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, после начала специальной военной операции гражданин установил и поддерживал сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Выполняя задание куратора, он собрал и отправил иностранной спецслужбе информацию о расположении объектов энергетики и средств противовоздушной обороны ВС РФ в Краснодарском крае.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ", - говорится в сообщении ведомства.