В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на складе

В тушении пожара были задействованы 35 единиц техники, 115 человек личного состава

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано на пожаре площадью 3,5 тыс. кв. метров в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"На площади 3 500 кв. м сгорело складское помещение стеллажного хранения и имущество физических лиц, повреждены имущество и внутренняя отделка пятиэтажного офисного здания. В тушении пожара были задействованы 35 единиц техники, 115 человек личного состава. 8 июля 2025 г. в 01:21 (23:21 мск - прим. ТАСС) огонь локализован, в 03:32 (01:32 мск - прим. ТАСС) открытое горение ликвидировано, идет проливка и разбор сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.