В Хабаровске задержали девушку за поджог релейных шкафов на путях

Как сообщили в транспортной полиции Дальнего Востока, противоправное деяние подозреваемая совершила по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер, за денежное вознаграждение в сумме 35 тыс. рублей

ХАБАРОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Транспортные полицейские и сотрудники ФСБ задержали 19-летнюю девушку по подозрению в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях. Об этом сообщили в транспортной полиции Дальнего Востока.

"Сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по Хабаровскому краю в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержали 19-летнюю жительницу Хабаровского края, подозреваемую в поджоге релейных шкафов", - говорится в сообщении.

Противоправное деяние подозреваемая совершила по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер. За денежное вознаграждение в сумме 35 тыс. рублей девушка приехала в район железнодорожных путей станции Красная речка Хабаровского края, где находились два релейных шкафа. Далее она залила через вентиляционное отверстие шкафов бензин с пенопластом и подожгла их.