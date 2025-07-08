В Усть-Абакане в Хакасии нарушено электроснабжение из-за грозы

Как уточнили в администрации Усть-Абаканского района, разряд молнии вывел из строя трансформатор в районе Гидролизного, обесточив и оставив без связи в том числе и единую диспетчерскую службу района, которая временно не может принимать звонки от жителей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Электроснабжение нарушено в поселке Усть-Абакане Хакасии из-за прошедшего грозового фронта. Разряд молнии вывел из строя трансформатор, сообщили в Telegram-канале администрации Усть-Абаканского района.

"Из-за прошедшего грозового фронта в Усть-Абакане наблюдаются перебои с электричеством! Разряд молнии вывел из строя трансформатор в районе Гидролизного, обесточив и оставив без связи в том числе и единую диспетчерскую службу района, которая временно не может принимать звонки от жителей. Нет света и во многих других частях поселка", - говорится в сообщении.

Бригады энергетиков работают над устранением проблемы, однако точное время восстановительных работ пока не называют.

Ранее в ГУ МЧС по Республике Хакасия сообщали, что частичное нарушение электроэнергии произошло в трех населенных пунктах республики. Всего под ограничение попали более 2 тыс. жилых домов с населением почти 10 тыс. человек.