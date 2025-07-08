В РФ нашли фейковые сайты оплаты проезда по дорогам Москвы, Петербурга и Казани

Как сообщили в ИБ-компании F6, была обнаружена целая инфраструктура доменов, принадлежащая одному и тому же злоумышленнику

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Специалисты по безопасности нашли целые сетки доменов, имитирующих страницы оплаты проезда по ряду крупных автомагистралей России, сообщили ТАСС в ИБ-компании F6. МВД ранее сообщало о фишинге с оплатой проезда по московским платным дорогам.

В F6 предупредили, что в одной сетке были обнаружены 39 сайтов, предлагающих оплатить проезд не только по ранее упомянутому УБК МВД РФ Московскому скоростному диаметру, но и по платным дорогам Санкт-Петербурга, а также по Вознесенскому тракту в Казани и другим скоростным трассам России.

Большая часть таких сайтов, уточнили в компании, были созданы в мае 2025 года (перед началом сезона отпусков). При этом, по словам специалистов, сайты "свободно индексируются в поисковых системах, один из вредоносных доменов оказался даже на верхних строках поисковой выдачи".

"Была обнаружена целая инфраструктура доменов, принадлежащая одному и тому же злоумышленнику. Большинство из опасных ресурсов уже заблокированы или "припаркованы" (адреса в интернете, которые уже были зарегистрированы владельцами, но еще не несут в себе наполнение, присущее обычному сайту - прим. ТАСС), "живые" домены специалисты отправили на блокировку", - добавили в F6.

Схема, напомнили в компании, начинается с того, что пользователь оставляет на сайте госномер авто или номер транспортной карты. Далее сайт выдает ему сообщение его якобы имеющейся задолженности, которую надо оплатить, и запрашивает платежную информацию - номер банковской карты, срок ее действия и CVV/CVC-код. Сайт после ввода данных отправляет пользователю мнимый запрос на подтверждение через СМС, но, введя банковские данные, жертва уже теряет свои средства, а данные отдает мошенникам.