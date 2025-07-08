На трейле в Хибинах из-за погоды убрали высокогорные участки дистанций

Как сообщил участник забега Антон Пермяков из Тюмени, организаторы еще за два дня до старта упростили дистанции из-за плохого прогноза

МУРМАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Организаторы трейла "Хибины", где накануне погибли двое спортсменов, убрали с дистанций забега большую часть высокогорных участков из-за плохого прогноза погоды. Об этом рассказал ТАСС участник забега Антон Пермяков из Тюмени.

"Организаторы еще за два дня до старта упростили дистанции из-за плохого прогноза. Это вызвало много споров и негодований среди участников, потому что люди хотели бежать по горам, а организаторы убрали большую часть верховых дистанций, которые проходят на высокогорном плато, где сильные ветра, на высоких перевалах. Они сделали так, чтобы дистанции проходили максимально по долинам, там, где нет ветра и минимальная возможность обледенения", - рассказал Пермяков.

Спортсмен добавил, что перед стартом организаторы провели брифинг, на котором объяснили свое решение плохим прогнозом погоды с экстремальными температурами, снегом и сильным ветром на перевалах.

Он отметил, что был оставлен перевал на дистанциях 46 км и 68 км, где было обледенение. "Я бежал дистанцию 68 км, и когда начал подниматься на перевал, дождь, который шел весь день, превратился в снег. Соответственно, на перевал забегаешь как минимум мокрый, а там уже снег и действительно сильный ветер. По одежде у разных спортсменов сложно говорить. Я видел как один из лидеров на нашей дистанции большую часть бежал в футболке, но я уверен, что при подъеме в гору он утеплялся. Кто-то бегает и зимой в футболке и шортах, кто-то замерзает и летом, так как у каждого своя терморегуляция", - подчеркнул Пермяков.

Информация о двух погибших (жительнице Санкт-Петербурга 1963 года рождения и москвиче 1978 года рождения) в ходе трейл-забега "Спортфест Хибины - 2025" поступила в ГУ МЧС в ночь на 6 июля. Одну участницу забега с переохлаждением удалось спасти, всего к медикам обратились пять участников забега с различными травмами. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Задержан организатор забега. Предварительная причина смерти - переохлаждение.