В Бузулуке оштрафовали виновных в загрязнении воздуха

Загрязнение воздуха в Бузулуке также стало поводом для подачи Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой в суд иска с требованием устранить нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства

ОРЕНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Прокуратура привлекла к административной ответственности виновных в загрязнении атмосферного воздуха в городе Бузулуке Оренбургской области, где с начала 2025 года неоднократно фиксировались превышения предельно-допустимой концентрации сероводорода, в том числе в 25 раз и более. Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве.

"Виновные лица на основании постановления прокурора привлечены к административной ответственности по статьям 6.3, 8.1, 8.41, 8.5 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов; невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду; сокрытие или искажение экологической информации - прим. ТАСС). В производстве следственных органов находится уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры области", - сообщили в ведомстве без уточнения, кто именно стал виновником.

Загрязнение воздуха в Бузулуке также стало поводом для подачи Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой в суд иска с требованием устранить нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Среди основных причин превышения ПДК загрязняющих веществ в прокуратуре назвали несоблюдение требований природоохранного законодательства, высокую концентрацию промышленных предприятий, отсутствие своевременной модернизации эксплуатируемого оборудования и мероприятий по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий, а также природные и физические процессы в атмосфере.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные экологов, с начала 2025 года в Бузулуке неоднократно фиксировались превышения ПДК по сероводороду. Значения были превышены в том числе более чем в 25 раз. В пресс-службе администрации Бузулука отметили, что география зафиксированных случаев обширная, поэтому установить конкретный источник сложно, экологи продолжают регулярный мониторинг ситуации.