Бывший военный из Челябинска получил $80 от ВСУ за фотографии с военной техникой

Как сообщается в материалах дела, за фотографии с российской техникой, складами с продовольствием и вооружением украинскими спецслужбами на банковский счет обвиняемого было осуществлено два транша

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Бывший российский военнослужащий из Челябинска, продавший Вооруженным силам Украины за $80 секретную информацию и задержанный при попытке перейти на территорию противника и вступить в ряды запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России", не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, бывший ефрейтор-контрактник этапирован в Москву для личного участия в рассмотрении его уголовного дела во 2-м Западном окружном военном суде.

"За фотографии с российской техникой, складами с продовольствием и вооружением украинскими спецслужбами на банковский счет обвиняемого было осуществлено два транша: $30 и $50", - говорится в документах. "Признаю фактическую сторону дела, но не считаю, что совершил какое-то преступление, вину не признаю", - цитируются в документах слова обвиняемого.

В середине июня сообщалось, что следователи предъявили обвинение бывшему российскому военнослужащему из Челябинска. По данным следствия, экс-ефрейтор продавал стратегически важную информацию украинским военным, закупил на одном из маркетплейсов военное обмундирование, заполнил анкету на вступление в запрещенную в РФ террористическую организацию "Легион "Свобода России" и под предлогом убытия в увольнение направился на границу с Украиной. Его противоправные действия были пресечены российскими правоохранителями, он был задержан и арестован в одном из регионов РФ. Как указано в материалах дела, ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 275 (покушение на госизмену и госизмена), ст. 338 (дезертирство в условиях вооруженного конфликта), ст. 174.1 (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления), а также ст. 205.5 (попытка участия в деятельности организации, признанной террористической) УК РФ.

23-летний челябинец, бывший контрактник в звании ефрейтора, внесен в РФ в перечень террористов. Ранее суд продлил ему срок ареста до 10 сентября. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.