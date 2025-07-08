В Омске причиной отравления двух гостивших у бабушки детей стал сальмонеллез

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

ОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Ухудшение самочувствия двоих детей в Омской области, один из которых умер, произошло в результате острой кишечной инфекции, вызванной сальмонеллезом. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

На прошлой неделе стало известно о гибели 13-летнего мальчика в Калачинске Омской области, гостившего у бабушки. Его 5-летний брат госпитализирован. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"[Анализы показали] сальмонеллез", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, вероятнее всего, источником инфекции стали яйца. 5-летний мальчик в настоящее время находится в больнице. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Расследованием дела занимается Следственное управление СК по Омской области.

Ранее в прокуратуре региона сообщали, что детей пытались лечить дома лекарственными препаратами, однако, несмотря на это 13-летний подросток умер. Собеседник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что у детей наблюдались признаки пищевого отравления, в частности, диарея. По его данным, в гостях у бабушки внуки ели домашнюю еду.

Сальмонеллез - острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями рода Salmonella. Инфекция поражает в основном желудочно-кишечный тракт, реже может приводить к генерализованным формам с поражением других органов.