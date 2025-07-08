В Туве нашли пропавшего на чабанской стоянке мальчика

Трехлетний ребенок найден живым

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Трехлетний мальчик, пропавший 6 июля на чабанской стоянке в Туве, найден живым. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по республике.

"Пропавшего в Туве трехлетнего мальчика нашли живым. Пропавшего мальчика нашли сегодня утром в 08:20 (04:20 мск) в 2 км от чабанской стоянки, с которой он потерялся", - говорится в сообщении ведомства.

В ГУ МЧС сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, угрозы жизни и здоровью ребенка нет, но его должны осмотреть медики. Глава республики Владислав Ховалыг написал у себя в телеграм-канале, что мальчика вместе с мамой доставят в Кызыл, где его осмотрят детские врачи, и он пройдет курс соответствующего лечения. "Окажем всевозможную поддержку семье мальчика. От себя же вручу малышу смарт-часы, чтобы ребенок, когда немного подрастет, всегда был на связи и больше не терялся", - сообщил глава региона.

Ранее СУ СК по Туве сообщал, что ребенок пропал около 15:00 (11:00 мск) 6 июля, родственники до 24:00 (20:00 мск) воскресенья пытались самостоятельно его найти, но поиски ничего не дали. После этого они обратились в правоохранительные органы. В поисках были задействованы силы МЧС и республиканской службы ГО и ЧС.