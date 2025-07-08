Во Владивостоке временно закроют супермаркет, где пострадали сотрудники

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Приморья, фактическое прекращение эксплуатации объекта находится на контроле ведомства

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владивостока принял к производству иск прокурора о запрете эксплуатации супермаркета "Реми" на улице Борисенко, где недавно девять сотрудников пострадали на рабочем месте по неназванной пока причине. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края, суд на время разбирательства принял решение запретить работу супермаркета.

"В Ленинский районный суд Владивостока поступило исковое заявление прокурора в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к ООО "Ладыгинское", ООО "Дальневосточный центр телекоммуникаций" о запрете эксплуатации объекта - торговой точки "Реми". Исковое заявление принято к производству, судом приняты меры в виде запрета ООО "Ладыгинское" [на] эксплуатацию объекта - торговой точки "Реми", расположенного по ул. Борисенко во Владивостоке, до фактического устранения выявленных нарушений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в обоснование иска прокурором указано, что в торговой точке выявлены порядка 12 нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, а также порядка 10 нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья, фактическое прекращение эксплуатации объекта находится на контроле ведомства.

В конце июня пресс-служба Минздрава региона сообщила о госпитализации одного человека, еще восемь были отправлены на амбулаторное лечение после происшествия в супермаркете "Реми" во Владивостоке. Прокуратура Приморья ведет проверку по факту инцидента. По предварительным данным, сотрудники супермаркета неожиданно почувствовали недомогание, однако его источник до сих пор не озвучен.