На дистанции трейла в Хибинах на самом высоком перевале дежурили спасатели

Участник забега Антон Пермяков из Тюмени добавил, что к организации соревнований, в том числе к безопасности, у него претензий нет

МУРМАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС дежурили на самом высокогорном перевале на дистанциях трейла "Хибины", где накануне погибли двое спортсменов. Об этом рассказал ТАСС участник забега Антон Пермяков из Тюмени, который спас одну из замерзавших на трассе девушек.

Ранее в МЧС сообщали, что региональный главк информировал население о плохой погоде: сильном ветре и снеге в горах, а также рекомендовал воздержаться от походов.

"Я знаю точно, что организаторы сотрудничали с МЧС, например, на самом высоком перевале, который мы проходили, дежурили прямо эмчеэсовцы. У них там стояла стационарная палатка, они провесили перила и содействовали организаторам в обеспечении безопасности", - сказал Пермяков.

Он добавил, что к организации соревнований, в том числе к безопасности, у него претензий нет. "Я не вижу для этого оснований, потому что они обеспечили безопасность, и в случае, когда мы спасали замерзшую на трассе девушку, помогли ее эвакуировать довольно оперативно и прислали помощь", - подчеркнул Пермяков.

Информация о двух погибших (жительнице Санкт-Петербурга 1963 года рождения и москвиче 1978 года рождения) в ходе трейл-забега "Спортфест Хибины - 2025" поступила в ГУ МЧС в ночь на 6 июля. Одну участницу забега с переохлаждением удалось спасти, всего к медикам обратились пять участников забега с различными травмами. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Задержан организатор забега. Предварительная причина смерти - переохлаждение.