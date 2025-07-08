На Ставрополье произошел ландшафтный пожар

Огонь охватил 9 га, существует угроза его распространения на строения

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют крупное возгорание сухой растительности в городе Светлограде на Ставрополье. Огонь охватил 9 га, существует угроза его распространения, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В городе Светлограде, на улице Крайней, происходит горение сухой растительности на предварительной площади 9 га. Существует угроза распространения на строения", - говорится в сообщении.

По данным МЧС Ставрополья, в ликвидации огня задействованы 14 человек и 4 единицы техники.