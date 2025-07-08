Транспортная прокуратура начала проверку после падения гражданского дрона в Казани

Беспилотник в ходе учебного полета потерял управление и упал на дачный участок в СНТ "Дубки"

КАЗАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку после падения гражданского дрона на дачном участке в Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"Татарской транспортной прокуратурой проводится проверка по обстоятельствам авиационного события вблизи Казани. По предварительным данным, 8 июля 2025 года вблизи Казани в утреннее время после взлета с аэродрома в одном километре от посадочной полосы произошло падение беспилотного летательного аппарата. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. "Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования", - указано в сообщении.

Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что летательный аппарат в ходе учебного полета потерял управление и упал на дачный участок в СНТ "Дубки". Возникший на месте падения пожар ликвидирован.