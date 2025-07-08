Состояние совершившего жесткую посадку в Адыгее пилота удовлетворительное

Пациента отправили на амбулаторное лечение, сообщила главврач Адыгейской республиканской клинической больницы Нателла Чеужева

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние пилота вертолета, совершившего жесткую посадку в предгорье Адыгеи, как удовлетворительное. Пациент отправлен на амбулаторное лечение, сообщила ТАСС главный врач Адыгейской республиканской клинической больницы Нателла Чеужева.

Ранее со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщалось, что 6 июля в Майкопском районе Адыгеи вертолет, совершавший частный полет без пассажиров, совершил жесткую посадку. Воздушное судно получило повреждения, пилот с травмами был доставлен в больницу.

"Состояние здоровья пилота оценивается как удовлетворительное. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, и он отправлен на амбулаторное лечение", - сказала главврач.

По факту инцидента с вертолетом проводится доследственная проверка, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.