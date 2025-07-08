В Петербурге задержали молодого человека за призывы к терроризму в мессенджере

Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Молодой человек задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в публичных призывах в мессенджере к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

"Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). <...> В ходе слаженной работы следователей СК и сотрудников пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области фигурант задержан, им оказался 20-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что с декабря 2023 года по апрель этого года фигурант со своего личного аккаунта в мессенджере размещал комментарии, содержащие призывы к террористической деятельности. Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.