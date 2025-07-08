От экс-главы таможенного поста Владивостока добиваются конфискации 40 млн рублей

Дорогостоящие активы регистрировались госслужащим на близких родственников, не располагающих легальными доходами для их приобретения, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура выявила принадлежащее семье бывшего начальника таможенного поста "Морской порт Владивосток" имущество на 40 млн рублей, приобретение которого на легальные средства он не смог подтвердить. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, прокурор обратился в суд с иском об обращении имущества в доход государства.

"Дальневосточной транспортной прокуратурой в ходе проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции бывшим начальником таможенного поста "Морской порт Владивосток" Владивостокской таможни выявлен имущественный комплекс стоимостью более 40 млн рублей, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы. По итогам надзорных мероприятий Дальневосточный транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства имущества стоимостью 29 млн рублей и денежных средств в размере более чем 11 млн рублей, законность происхождения которых не подтверждена", - сообщили в пресс-службе.

Как установлено надзорным ведомством, дорогостоящие активы, в том числе квартира в Москве и автомобиль Lexus, регистрировались госслужащим на близких родственников, не располагающих легальными доходами для их приобретения. По заявлению прокурора на имущество судом наложен арест.