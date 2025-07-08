По факту массового отравления жителей Дагестана завели уголовное дело

Его расследование контролирует прокуратура республики

МАХАЧКАЛА, 8 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления жителей Магарамкентского района Республики Дагестан. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Оксана Тенетова.

"После отравления жителей Магарамкентского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала собеседница агентства.

Ранее в республиканском управлении Роспотребнадзора сообщали, что множественные случаи кишечной инфекции выявили у жителей пяти населенных пунктов Магарамкентского района Дагестана. Начато эпидемиологическое расследование.

Прокуратура Дагестана контролирует ход расследования уголовного дела об отравлении жителей района, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.