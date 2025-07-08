Жителя Череповца арестовали за призывы к терроризму

Как установили оперативники, он неоднократно размещал в интернете призывы к насильственной смене власти в России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Житель Череповца задержан и арестован за неоднократные призывы к терроризму и насильственной смене власти в Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму, сообщила пресс-служба УФСБ России по Вологодской области.

"Следственным подразделением УФСБ России по Вологодской области фигурант задержан, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета). Решением Вологодского городского суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как установили оперативники, житель Череповца 1978 года рождения неоднократно размещал в интернете призывы к насильственной смене власти в России. Санкция вмененной ему статьи УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.