Бастрыкин поручил завести дело по факту нападения на медиков в Пскове

Следователями СК по Псковской области проводится проверка по статье 115 УК РФ

ПСКОВ, 8 июля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту нападения на медиков в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В Пскове участник ДТП, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на прибывшую на место происшествия бригаду скорой помощи. Фельдшер и медбрат получили травмы. Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ по Псковской области Крупене П. Н. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.

Сейчас по данному факту следственными органами СК России по Псковской области проводится проверка по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).