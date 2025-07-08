Названа причина крушения беспилотника в Казани

Во время полета "неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация" устройства, сообщили в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Отключение спутниковой навигации произошло во время полета гражданского дрона, упавшего на дачный дом в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

"Во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что упал дрон "Альтиус", совершавший испытательный полет. Его взлет с аэродрома базирования прошел штатно.

"Альтиус" - проектный разведывательно-ударный беспилотник. Его разрабатывают с 2011 года.

Ранее сообщалось, что в Казани на дачный дом в СНТ "Дубки" упал беспилотник. Произошел пожар. Пострадавших нет. Транспортная прокуратура республики начала проверку обстоятельств ЧП.