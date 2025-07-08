Экс-главу оренбургской фабрики по изготовлению платков перевели под домашний арест

Постановление суда не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе

ОРЕНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве предпринимателю, бывшему директору фабрики по производству пуховых платков Олегу Гремпелю с содержания под стражей на домашний арест, сообщила пресс-служба суда.

"Постановлением Ленинского районного суда города Оренбурга от 8 июля 2025 года мера пресечения в виде заключения под стражу Гремпелю О. Ю., обвиняемому в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, изменена на домашний арест до 11 сентября 2025 года", - сказано в сообщении.

Постановление суда не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе.

7 мая 2025 года суд заключил Гремпеля под стражу сроком на два месяца по обвинению в мошенничестве.