Президент "Южуралзолота" не явился на заседание суда по делу об изъятии акций

К началу заседания прибыли юристы, представитель Генпрокуратуры, а также порядка двух десятков журналистов и слушателей

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Предварительное судебное заседание по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота" (ЮГК), принадлежащих президенту компании Константину Струкову, началось в Советском районном суде Челябинска. Струков в зале заседаний отсутствует, сообщает корреспондент ТАСС.

Президент "Южуралзолота" (ЮГК) Константин Струков не пришел в суд. К началу заседания в здание прибыли юристы, представитель Генпрокуратуры. На заседание суда также прибыли порядка двух десятков журналистов и слушателей. Все прибывшие прошли досмотр на входе в здание.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требует обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и все акции ПАО "ЮГК".

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.