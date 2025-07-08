В Северной Осетии загорелся магазин "Светофор" на площади 1 тыс. кв. м

Спасатели эвакуировали 60 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июля. /ТАСС/. Магазин "Светофор" загорелся в городе Моздоке Северной Осетии на площади 1 тыс. кв. м, эвакуировано 60 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"По имеющейся информации, горит магазин "Светофор". На место происшествия были высланы силы и средства по повышенному рангу пожара №2. Площадь возгорания оценивается в 1 000 квадратных метров. Эвакуировано 60 человек. На данный момент пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

К тушению привлекаются 33 специалиста и девять единиц техники.