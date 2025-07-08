Суд отказался вернуть экс-депутата гордумы Пензы Олега Фомина под стражу

Он является фигурантом дела о мошенничестве

ПЕНЗА, 8 июля. /ТАСС/. Первомайский районный суд Пензы отказался удовлетворить ходатайство следствия о заключении под стражу экс-депутата гордумы Пензы Олега Фомина, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Первомайский районный суд 24 июня арестовал Фомина, которого обвиняют в мошенничестве с муниципальным имуществом. По версии следствия, в результате его действий Пензе был причинен материальный ущерб на сумму не менее 16 млн рублей. 4 июля судебная коллегия по уголовным делам Пензенского облсуда перевела Фомина под домашний арест. Коллегия сочла возможным изменить меру пресечения, так как фигурант дела возместил ущерб. По данным СМИ, после этого Фомин был повторно задержан по новому делу о мошенничестве.

"Органом предварительного расследования Фомин О. В. обвиняется в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере. Суд с учетом представленных органом предварительного расследования материалов, мнения участников процесса, а также данных, характеризующих личность обвиняемого, отказал в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Фомина О. В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

Фомин возглавляет одну из пензенских компаний в сфере пассажирских перевозок, избирался депутатом гордумы Пензы четвертого и пятого созывов.