В Ростове-на-Дону к тушению крупного пожара на складе подключат авиацию

Огонь также охватил офисное здание, к которому примыкал склад

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. Авиация подключится к ликвидации крупного пожара на складе и в офисном здании в Ростове-на-Дону, где огонь охватил более 9 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

"Авиация ожидается", - сказано в сообщении.

Пожар вспыхнул на складе на улице Орской в Ростове-на-Дону днем 8 июля. Предположительно, на нем хранилась бытовая техника. Огонь также охватил офисное здание, к которому примыкал склад. Изначально возгорание фиксировали на площади 2,2 тыс. кв. м.

Затем в МЧС РФ сообщили, что площадь пожара увеличилась до 9,1 тыс. кв. м. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри складов. Огонь тушат 130 человек и 44 единицы техники.