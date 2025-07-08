ERT-news: россиянин получил травму конечности при атаке на сухогруз Eternity C

По данным телеканала, подтверждены сообщения о гибели трех человек после атаки хуситов на греческое торговое судно

АФИНЫ, 8 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, двое, включая россиянина, получили ранения, в результате нападения на греческий сухогруз Eternity C у берегов Йемена. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

По его данным, подтверждены сообщения о гибели трех человек после атаки хуситов на греческое торговое судно Eternity C под флагом Либерии в Красном море. Первоначально тела двух погибших были найдены в машинном отделении. Позже была подтверждена информация о третьем погибшем. Также есть сообщения о двух раненых, один из которых россиянин, он получил травму конечности, передает телеканал.

Ранее постоянный представитель Либерии при Международной морской организации (ИМО) Роберт Уилмот Кпаде сообщил, что два человека погибли в результате нападения на греческий сухогруз Eternity C у берегов Йемена. До этого агентство Reuters информировало со ссылкой на компанию - оператора судна Cosmoship Management, что двое членов экипажа судна под флагом Либерии серьезно ранены, еще двое пропали без вести. Всего же команда судна, по информации Reuters, состоит из 21 филиппинца и 1 гражданина РФ, а также вооруженной охраны.

По информации Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), 7 июля судно было поражено пятью гранатами, выпущенными из реактивного гранатомета. По состоянию на 8 июля нападение с небольших моторных лодок продолжалось, само судно получило серьезные повреждения и потеряло ход. Инцидент произошел в 51 морской миле (95 км) к западу от йеменского портового города Ходейда.

Reuters сообщило со ссылкой на источники, что команда сухогруза получила приказ покинуть судно, однако его спасательные шлюпки уничтожены.

Генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес осудил возобновившиеся нападения в Красном море, назвав их "нарушением международного права и свободы судоходства". "Основными жертвами этих атак и вызываемого ими загрязнения становятся ни в чем не повинные моряки и местное население. Конструктивный диалог - это путь к разрешению текущих геополитических кризисов, затрагивающих моряков и международное судоходство", - заявил он.