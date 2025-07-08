В Карелии обвиняемых в убийстве семи человек приговорили к пожизненному заключению

Еще одному фигуранту дали 19 лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Верховный суд Карелии вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве семи жителей Прионежского района. Двух фигурантов - Игоря Софонова и Максима Бочкарева - приговорили к пожизненному заключению, Александра Дмитриева - к 19 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

"С учетом позиции государственных обвинителей, суд приговорил Софонова и Бочкарева к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, Дмитриева к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, далее в колонии особого режима. Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального и материального вреда", - сказано в сообщении.

Как сообщили в следственном управлении СК по Карелии, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью), пп. "а, ж, к" ч. 2 ст. 105 (убийство), п. "а, б" ч. 2 ст. 132 (иные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище), пп. "а, в" ч. 2 ст. 158 (кража), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

По данным суда, в 2023 году подсудимые незаконно проникли в два жилых дома в селе Деревянное, где в ходе ссоры с жильцами применили насилие к женщине, совершили убийство шестерых человек и похитили ценное имущество. Чтобы скрыть следы преступлений, один из них поджег дома. При проведении следственных действий установлена причастность подсудимых к убийству еще одной женщины.

Ранее сообщалось, что во время совершения преступлений все трое находились в состоянии опьянения. Двое из них к тому моменту были судимы, в том числе по тяжким статьям.