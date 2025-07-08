В Петербурге арестовали подростка за мошенничество в особо крупном размере

Фигурант приехал из Новосибирска ради совершения преступления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу несовершеннолетнего за мошенничество, в результате которого пенсионер лишился более 6,5 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Наби Ирбаинова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. <…> Срок меры - 1 сентября", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант вступил в сговор с неустановленными лицами. Они совершали звонки якобы от имени сотрудника ФСБ, после чего, путем обмана, под предлогом сохранения денег на безопасном счете завладели деньгами потерпевшего 1948 года рождения, которые он сам передал Ирбаинову. Сумма составила $46,7 тыс. (около 3 667 351 рублей), €31 030 (2 863 138 рублей).

Вину несовершеннолетний признал, у суда просил более мягкую меру. При этом фигурант на территории Петербурга не проживает, регистрации у него нет, приехал из Новосибирска ради совершения преступления.