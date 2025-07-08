Площадь пожара на складе с офисами в Ростове выросла до 15 тыс. кв. м

К тушению привлекли два вертолета, сообщили в пресс-службе МЧС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Площадь возгорания на складе в Ростове-на-Дону продолжает расти и составляет уже 15 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"На данный момент пожар складских помещений и офисного здания увеличился до 15 тыс. кв. метров", - сказали в ведомстве.

К тушению привлечены два вертолета Ми-8. По предварительным данным, пострадавших нет.

Региональная прокуратура начала проверку в связи с пожаром, на месте ЧП работает прокурор Первомайского района. Ведомство оценит соблюдение требований пожарной безопасности и даст оценку действиям уполномоченных органов. "Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - подчеркнули в прокуратуре.

Пожар возник на складе на Орской улице в Ростове-на-Дону днем 8 июля. Как предполагается, внутри помещения хранилась бытовая техника. Огонь также охватил офисное здание, к которому примыкает склад. Изначально площадь пожара составляла 2,2 тыс. кв. м, высокая загрузка склада способствовала быстрому распространению огня.