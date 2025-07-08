В Ингушетии на границе с Чечней ликвидировали ландшафтный пожар площадью 15 га

Жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС

МАГАС, 8 июля. /ТАСС/. Ландшафтный пожар площадью 15 га ликвидировали в Сунженском районе Ингушетии на границе с Чеченской Республикой. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ингушетии.

"Пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 15 га. В результате пожара жертв и пострадавших нет, причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства республики, пожар начался на территории Чечни и из-за сильного ветра перекинулся на территорию Ингушетии.

"Возгорание началось около полудня, на месте работали пожарные расчеты 3-й пожарно-спасательной части Ингушетии и огнеборцы из Серноводского района Чечни", - сообщили в правительстве.

По данным МЧС по Ингушетии, на тушение пожара привлекались силы и средства главного управления МЧС России по Республике Ингушетия в количестве семи человек и двух единиц техники.