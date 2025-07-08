Прокуратура КБР организовала проверку после ДТП с гибелью 18-летнего юноши

Водитель и другие пассажиры доставлены в медицинское учреждение

НАЛЬЧИК, 8 июля. /ТАСС/. 18-летний юноша погиб в ДТП в Урванском районе Кабардино-Балкарии (КБР). В салоне машины находился также ребенок, он не пострадал, однако другие пассажиры доставлены в больницу. Организована проверка, сообщили в прокуратуре КБР.

"По предварительной информации, вечером 8 июля в селении Псыкод Урванского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки "Лада Приора", в салоне которого находился несовершеннолетний. Один из пассажиров 2007 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и другие пассажиры доставлены в медицинское учреждение", - рассказали прокуратуре КБР.

Ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП.