В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе

Площадь пожара составила 15 тыс. кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировали на складе в Ростове-на-Дону, где днем огонь охватил более 15 тыс. кв. м площади складского помещения и офисного здания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"21:05 мск - ликвидация открытого горения", - сказано в сообщении.

По словам руководителя тушения пожара и заместителя начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимира Завера, пожару был присвоен четвертый ранг. "Для тушения пожара был объявлен повышенный ранг номер четыре. Также <...> привлечены силы и средства в количестве 141 человек личного состава и 47 единиц техники. В том числе от МЧС России 91 человек и 21 единица техники", - сказал он.

При локализации пожара было совершено 45 сбросов общим объемом порядка 80 тонн воды двумя вертолетами.

Склад на Орской улице в Ростове-на-Дону загорелся днем 8 июля. Как предполагается, внутри помещения хранилась бытовая техника. Огонь также охватил офисное здание, к которому примыкает склад. Изначально площадь пожара составляла 2 200 кв. м, высокая загрузка склада способствовала быстрому распространению огня.