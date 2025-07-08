Учителя из Великого Новгорода арестовали за приставания к девушкам в метро Москвы

Его заключили под стражу на 15 суток

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал учителя из Великого Новгорода Дмитрия Матушкина за оскорбительные приставания к девушкам в московском метро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Матушкин Дмитрий Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), и назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - сказали в пресс-службе.

Суд установил, что Матушкин неоднократно приезжал в Москву для прогулки и знакомства с девушками, совершал непристойные действия на платформе станции метрополитена с целью привлечения внимания.