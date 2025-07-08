На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Первоначально сирена звучали в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха введен на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Первоначально тревога была объявлена в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В 22:50 мск тревогу объявили в Киеве, в течение минуты предупреждение об угрозе с воздуха распространилось на все регионы страны.

В новость внесены изменения (22:38, 23:04 мск) - добавлена информация об увеличении числа областей.